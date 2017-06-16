Українка намагалась провезти в Польщу 8-річного сина у валізі
Інцидент стався опівдні у четвер під час здійснення контролю в потязі Київ-Перемишль на польсько-українському пункті перетину кордону в Медиці.
Як розповіла представниця польської митниці в Жешуві Едита Хабовська, увагу митників привернула нервова поведінка 50-річної жінки. Одна з валіз знаходилася біля неї, а не в багажному відділенні, як у решти пасажирів. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.
Жінка не хотіла надати валізу для контролю, відкривши застібку лише на кілька сантиметрів. Митники ж виявили, що у валізі під одягом знаходиться 8-річний хлопчик, після чого викликали швидку з огляду на стан дитини.
Зазначається, що жінка кількома днями раніше намагалася перетнути польський кордон з дитиною, однак отримала відмову у в’їзді через відсутність у хлопчика біометричного паспорта.
Митники передали жінку з сином прикордонникам, які висунули їй звинувачення у сприянні незаконного перетину кордону і оштрафували на 200 злотих. Після цього жінку з дитиною видворили до України.
Нагадаємо, станом на 13 червня в рамках дії безвізового режиму кордон між Україною і ЄС перетнули 2910 українців. Було зафіксовано 6 випадків відмов, 4 з яких стосуються порушення міграційного законодавства. Двом українцям не дозволили в’їзд, оскільки вони не змогли підтвердити мету свого перебування.
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