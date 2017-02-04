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Українка Турчин перемогла на міжнародних змаганнях із дзюдо

У фіналі українка перемогла суперницю із Франції
Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.
Українка Турчин перемогла на міжнародних змаганнях із дзюдо Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Турчин здобула перемогу у вазі до 78 кг.

Як повідомляється на сторінці офіційної спільноти змагань у фіналі українка перемогла суперницю із Франції.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська здобула перемогу на престижних міжнародних змаганнях з дзюдо Grand-Prix Duesseldorf 2017.

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02 04 2017 19:30
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