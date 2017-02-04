СПОРТ НОВИНИАнастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Турчин перемогла на міжнародних змаганнях із дзюдо
У фіналі українка перемогла суперницю із Франції
Фото: facebook.com/olympicua
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Турчин здобула перемогу у вазі до 78 кг.
Як повідомляється на сторінці офіційної спільноти змагань у фіналі українка перемогла суперницю із Франції.
Нагадаємо, українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська здобула перемогу на престижних міжнародних змаганнях з дзюдо Grand-Prix Duesseldorf 2017.
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