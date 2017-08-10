Українка встановила два світових рекорди з пірнання на глибину, - ФОТО

Наталія Жаркова здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи в Туреччині

3-7 жовтня в турецькому місті Каш пройшов перший в історії чемпіонат Європи з апное (він же фрідайвінг - дисципліна підводного спорту, що вимагає подолання дистанції на затримці дихання) за версією CMAS (Всесвітньої конфедерації підводної діяльності).

Спортсмени змагалися в таких дисциплінах, як CWT monofin (пірнання з постійною вагою в моноласті), CNF (пірнання з постійною вагою без ласт) і CNF bifins (пірнання з постійною вагою в бі-ластах). Україну на цих змаганнях представляли Наталія Жаркова і Олена Удовенко, повідомляє Xsport.

Наталя Жаркова піднімалася на п'єдестал тричі, причому двічі - на вищий щабель. Обидва її золотих результати стали новими світовими рекордами за версією CMAS (пірнання з постійною вагою без ласт і в бі-ластах)

Трансляції змагань можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що влітку 2017 року збірна України стала чемпіоном Європи зі стрибків у воду.