Збірна України стала чемпіоном Європи зі стрибків у воду, – ФОТО
Українська команда випередила росіян на два бали, повідомляє офіційний сайт змагань.
"Збірна команда України з рекордними 10-ма медалями (3-4-3) та 244-ма заліковими очками виборола перше місце у командній першості, за що отримала довгоочікуваний Кубок", – повідомляє Національний олімпійський комітет.
Боротьба за головний трофей чемпіонату велася до останніх хвилин. При підрахунку командних очок враховуються не лише медальні місця, але й позиції інших спортсменів. Незважаючи на те, що в останній день українські стрибуни не завоювали медалей, росіяни також не добрали балів через провал їхнього лідера Романа Ізмайлова в останньому виді програми. У підсумку, Україна зберегла перевагу, набравши 244 бали проти 242-х у росіян. Це перший такий успіх української збірної в історії.
Фото: facebook.com/olympicua
Фото: facebook.com/olympicua
Третє місце посіла збірна Німеччини, яка набрала 185 балів. У збірної Великобританії – 172 очки.
За кількістю медалей на чемпіонаті Європи перемогу відсвяткувала Росія, яка завоювала 11 нагород. Збірна України завоювала 9 медалей і стала другою.
Нагадаємо, українка Анна Письменська стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду на турнірі в Києві, здобувши третє золото для країни.
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