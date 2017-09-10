ПОЛІТИКА НОВИНИНародну депутатку України від фракції "Самопоміч", члена парламентської делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи Олену Сотник обрали головою юридичного комітету ПАРЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська депутатка Сотник очолила юридичний комітет ПАРЄ
"Українська делегація обростає керівними посадами"
Олена Сотник. Фото: samopomich.ua
"Українська делегація обростає керівними посадами. Особливо в юридичному напрямку: Олена Сотник - голова юркомітету, Сергій Власенко - перший заступник комітету з обрання суддів ЄСПЛ, Георгій Логвинський - голова підкомітету боротьби з тероризмом, Леонід Ємець - заступник підкомітету з питань імплементації рішень ЄСПЛ", - повідомив у Facebook член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.
Нагадаємо, що в січні 2017 року депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського обрали віце-президентом ПАРЄ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 10 2017 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків