Українська депутатка Сотник очолила юридичний комітет ПАРЄ

Народну депутатку України від фракції "Самопоміч", члена парламентської делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи Олену Сотник обрали головою юридичного комітету ПАРЄ.

"Українська делегація обростає керівними посадами. Особливо в юридичному напрямку: Олена Сотник - голова юркомітету, Сергій Власенко - перший заступник комітету з обрання суддів ЄСПЛ, Георгій Логвинський - голова підкомітету боротьби з тероризмом, Леонід Ємець - заступник підкомітету з питань імплементації рішень ЄСПЛ", - повідомив у Facebook член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.

Нагадаємо, що в січні 2017 року депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського обрали віце-президентом ПАРЄ.