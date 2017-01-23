Українця Логвинського обрано одним з віце-президентів ПАРЄ
"Чергова перемога України на міжнародному фронті - в Страсбурзі, за одностайної підтримки залу, мене обрали Віце-Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи. Це величезна честь, гордість і відповідальність для мене. Посаду Віце-президента і члена Бюро ПАРЄ - найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України. Але я хочу відзначити, що сьогодні це перемога саме країни і подякувати колегам з української делегації, особливопро Володимира Ар'єва, з яким тепер в Бюро ми зможемо подвоїти перемоги України, Президента і членів ПАРЄ за надану честь і довіру! " - написав Логвинський на своїй сторінці у Facebook.
Він пообіцяв, що докладе всі зусилля на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав українських громадян.
"Великий філософ "Рамбам", слова якого стали для мене символом, девізом, говорив: "Немає речі, яка може встояти перед бажанням". 10 років тому я вперше, як помічник Мустафи Джемілєва і правозахисник, з балкона спостерігав за роботою ПАРЄ. З тих пір для мене не було більшої мети, ніж в цьому залі домагатися найвищих міжнародних перемог для своєї країни. Сьогодні моя мета здійснилася. Я бажаю кожному ставити найвищі цілі, досягати вершин і перемог! Разом ми можемо досягти всього, навіть неможливого, яке все таки не встоїть перед нашим бажанням!" - повідомив депутат.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи офіційно обрала Педро Аграмунта на посаду свого президента на річний термін.
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