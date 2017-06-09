Українська компанія вперше отримала дозвіл на поставки яєць до Євросоюзу
Даний дозвіл дійсний з 12 вересня, а перші поставки яєць компанія планує почати в жовтні 2017 року, - інформує агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Овостар.
У матеріалах ЄС кажуть, що відповідний запит від "дочки" Овостар - компанії Ясенсвіт (пгт.Ставище, Київська обл.) надійшов в кінці липня цього року.
Відзначимо, що до цього ЄС видавала лише дозволу на імпорт з України яєчних продуктів: відповідні запити найбільші учасники українського ринку Імперово Фудз з агрохолдингу Авангард і Овостар направили ще влітку 2014 року.
Нагадаємо, що за підсумками 2016 року Овостар Юніон скоротив чистий прибуток на 29% - до $22,5 млн в порівнянні з 2015 роком. Його виручка у 2015 році зросла на 3% - до $77,7 млн. Компанія у 2016 році виробила 1,5 млрд яєць, що на 24% більше, ніж в попередньому році.
Довідка: Овостар - другий за обсягом виробник яєць і яєчних продуктів в Україні.
Холдингова компанія групи - Ovostar Union NV - в середині червня 2011 роки провела IPO 25% акцій на WSE і залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її головним виконавчим директором Борисом Беліковим і главою ради директорів Віталієм Вересенко.
Нагадаємо, за перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу зріс майже на чверть.
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