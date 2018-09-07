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Українська металургія відновила виробництво

Метпідприємствам на контрольованій території вдалося наростити обсяги виробництва
Металургійні підприємства України за підсумками першого півріччя 2018-го наростили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9,3 млн т.
Українська металургія відновила виробництво Фото: nnm.me

"Незважаючи на втрату частини потужностей на непідконтрольній території, металургійним підприємствам, розташованим на контрольованій території, в першому півріччі 2018 року вдалося наростити обсяги виробництва чавуну, сталі та прокату до рівнів, що перевищують показники за аналогічний період попереднього року", - повідомили в об'єднанні металургійних підприємств Укрметалургпром.

Так, за 6 місяців 2018 року вироблено: чавуну 10,15 млн т (108% порівняно з аналогічним періодом 2017 року з урахуванням роботи в січні-лютому 2017 році підприємств на НКТ, або 114% без їх урахування), сталі 10,35 млн т (101% з урахуванням підприємств на НКТ, або 105% без їх урахування), прокату 9,25 млн т (105% з урахуванням підприємств на НКТ, або 110% без їх урахування).


Фото: ukrmetprom.org

У 2017 році виробництво сталі зменшилось на 12% порівняно з 2016 роком - до 21,3 млн т, прокату на 14% - до 18,4 млн т.

Нагадаємо, Уряд України і Єврокомісія розпочали діалог щодо неприпустимості можливого включення української сторони до переліку країн, щодо яких з боку ЄС можуть бути введені обмеження на імпорт металургійної продукції.

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09 07 2018 09:55
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