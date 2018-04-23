Україна та Єврокомісія ведуть діалог щодо обмежень на імпорт сталі
"Ми сьогодні говорили про спеціальне захисне розслідування, яке було розпочате Європейським Союзом, щодо імпорту продукції металургії. Це 26 товарних позицій", - заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська за результатами зустрічі у понеділок з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом, інформує "Укрінформ".
Микольська уточнила, що це розслідування спрямоване на захист ринку металургійного ринку ЄС, незалежно від країни походження цієї продукції.
Вона відзначила, що Україна у 2017 році експортувала до ЄС такої продукції на 1,3 млрд євро, що є одним із найбільших показників.
"Відповідно, застосування будь-яких обмежувальних заходів, навіть захисних, незалежно від країни походження, і застосування їх до України однозначно нівелює цілі угоди", - підкреслила Микольська.
Вона заявила, що європейській стороні також було заявлено, що Київ не бачить жодних юридичних підстав для застосування будь-яких захисних заходів проти України, власне у рамках цього розслідування.
"Наша позиція була вислухана і почута Єврокомісією. Ми домовилися продовжити діалог у рамках цього розслідування", - сказала вона.
Як відомо, захисне розслідування Єврокомісії порушене у відповідь на дії США щодо заборони імпорту сталі й алюмінію.
Нагадаємо, Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25 відсотків мита на ввезення сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію.
Як відомо, 1 березня президент США Дональд Трамп заявив про наміри запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно, керуючись міркуваннями національної безпеки.
У Єврокомісії висловили сподівання, що адміністрація США все ж візьме до уваги, що ЄС є ключовим партнером Сполучених Штатів у сфері безпеки, і не запроваджуватиме мита на сталь і алюміній з ЄС.
Раніше експерти заявляли, що нові заходи можуть призвести до торгової війни низки країн проти США. Збитків зазнають виробники Китаю, Європейського Союзу, Туреччини, Південної Кореї і Японії.
Також у відповідь на таке рішення ЄС анонсував введення мита на ввезені зі США цитрусові, тютюн і віскі. Генеральний директор Світової організації торгівлі Роберту Азеведу попередив, що це рішення США може спровокувати глобальну торговельну війну.
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