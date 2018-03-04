Українська оборонна компанія найняла лобістів у США
Про це повідомили журналісти програми Схеми з посиланням на документи Міністерства юстиції США.
Угоду про надання послуг підписано 21 березня. Термін дії - до кінця року. За умовами контракту, ДП Укрінмаш має платити 7500 доларів на місяць.
Видання зазначає, що американські лобісти мають "взаємодіяти з Конгресом і комітетами, Сенатом і Комітетом Палати представників США зі збройних сил, органами влади, Міністерством оборони, торгівлі та Адміністрацією президента США, ЗМІ, організовувати інтерв’ю, публікувати статті, підтримувати і розширювати відносини між оборонними організаціями США" та українською державною компанією.
У самій компанії поки не прокоментували причину найму американських лобістів.
Компанія Укрінмаш входить до структури державного концерну Укроборонпром. Компанія здійснює торгівлю продукцією машинобудівних підприємств, підприємств військово-промислового комплексу України і майном Збройних сил на зовнішньому і внутрішньому ринках.
Нагадаємо, головний виробник бронетехніки в Україні завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну Укроборонпром, продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн., що є рекордом для підприємства.
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