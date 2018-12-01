Укроборонпром продав танків на три мільярди
Про це в п'ятницю, 12 січня, повідомили в прес-службі держконцерну.
Відзначають, що такий результат був досягнутий завдяки 100% виконанню заводом усіх поставлених завдань у строк, в тому числі, завершенню планових відправок танків Оплот для Королівства Таїланд.
"За контрактом з Таїландом, заводу Малишева залишилося здати замовнику всього кілька бойових машин. На підприємстві планують завершити виконання домовленостей у I кварталі 2018 року", - повідомили в Укроборонпромі.
У дежконцерні додали, що завод завершив відправку п'ятої партії моторно-трансмісійних установок для Республіки Пакистан.
"Моторно-трансмісійні установки представляють собою комплекти, в які входять двигун, трансмісія, системи обслуговування двигуна, система очищення повітря, броньований дах. Надалі всі ці комплекти будуть встановлюватися на пакистанські бойові машини Аль-Халід-1", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром у 2017 році передав до Збройних сил України, Нацгвардії та інших силових структур 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.
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