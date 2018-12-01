Укроборонпром продав танків на три мільярди

Завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну, продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн.

Головний виробник бронетехніки в Україні завод ім. Малишева, який входить до складу державного концерну Укроборонпром, продав у 2017 році військової техніки більш ніж на 3 млрд грн., що є рекордом для підприємства.

Про це в п'ятницю, 12 січня, повідомили в прес-службі держконцерну.

Відзначають, що такий результат був досягнутий завдяки 100% виконанню заводом усіх поставлених завдань у строк, в тому числі, завершенню планових відправок танків Оплот для Королівства Таїланд.

"За контрактом з Таїландом, заводу Малишева залишилося здати замовнику всього кілька бойових машин. На підприємстві планують завершити виконання домовленостей у I кварталі 2018 року", - повідомили в Укроборонпромі.

У дежконцерні додали, що завод завершив відправку п'ятої партії моторно-трансмісійних установок для Республіки Пакистан.

"Моторно-трансмісійні установки представляють собою комплекти, в які входять двигун, трансмісія, системи обслуговування двигуна, система очищення повітря, броньований дах. Надалі всі ці комплекти будуть встановлюватися на пакистанські бойові машини Аль-Халід-1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний концерн Укроборонпром у 2017 році передав до Збройних сил України, Нацгвардії та інших силових структур 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.