Українська жіноча команда здобула перемогу на змаганнях зі стрільби у Польщі, - ФОТО

У змаганнях взяли участь 25 команд, що представляли різні правоохоронні підрозділи з чотирьох країн: Польща, Угорщина, Словаччина та Україна

Жіноча команда Львівського університету внутрішніх справ здобула перемогу на міжнародних змаганнях зі стрілецької зброї 2Лупківські стрільби 2017", які відбувались у Польщі.

Змагання, участь в яких брали працівники правоохоронних служб, проходили з 12 по 14 червня на базі стрілецького комплексу виправно-трудової колонії смт Лупків у Польщі.

За підсумками змагань жіноча команда Львівського університету ВС посіла І місце, - йдеться у повідомленні на сайті університету.

Фото:2.lvduvs.edu.ua