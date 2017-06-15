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Українська жіноча команда здобула перемогу на змаганнях зі стрільби у Польщі, - ФОТО

У змаганнях взяли участь 25 команд, що представляли різні правоохоронні підрозділи з чотирьох країн: Польща, Угорщина, Словаччина та Україна
Жіноча команда Львівського університету внутрішніх справ здобула перемогу на міжнародних змаганнях зі стрілецької зброї 2Лупківські стрільби 2017", які відбувались у Польщі.
Українська жіноча команда здобула перемогу на змаганнях зі стрільби у Польщі, - ФОТО Фото: twitter.com/MVS_UA

Змагання, участь в яких брали працівники правоохоронних служб, проходили з 12 по 14 червня на базі стрілецького комплексу виправно-трудової колонії смт Лупків у Польщі.

За підсумками змагань жіноча команда Львівського університету ВС посіла І місце, - йдеться у повідомленні на сайті університету.

Фото:2.lvduvs.edu.ua

До команди увійшли доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Марія Московчук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Наталія Дідик та доцент кафедри кримінального процесу Анна-Марія Ангенелюк.

В особистому заліку перше місце здобула Марія Московчук, а 3 місце виборола Наталія Дідик. 

Чоловіча команда посіла 2 місце, випередивши у стрілецьких випробуваннях команди спецпідрозділів різних країн з антитерористичної діяльності.

Фото:2.lvduvs.edu.ua

У змаганнях взяли участь 25 команд, що представляли різні правоохоронні підрозділи з чотирьох країн: Польща, Угорщина, Словаччина та Україна.

 

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15 06 2017 20:59
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