Українська жіноча команда здобула перемогу на змаганнях зі стрільби у Польщі, - ФОТО
Змагання, участь в яких брали працівники правоохоронних служб, проходили з 12 по 14 червня на базі стрілецького комплексу виправно-трудової колонії смт Лупків у Польщі.
За підсумками змагань жіноча команда Львівського університету ВС посіла І місце, - йдеться у повідомленні на сайті університету.
Фото:2.lvduvs.edu.ua
До команди увійшли доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Марія Московчук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Наталія Дідик та доцент кафедри кримінального процесу Анна-Марія Ангенелюк.
В особистому заліку перше місце здобула Марія Московчук, а 3 місце виборола Наталія Дідик.
Чоловіча команда посіла 2 місце, випередивши у стрілецьких випробуваннях команди спецпідрозділів різних країн з антитерористичної діяльності.
Фото:2.lvduvs.edu.ua
У змаганнях взяли участь 25 команд, що представляли різні правоохоронні підрозділи з чотирьох країн: Польща, Угорщина, Словаччина та Україна.
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