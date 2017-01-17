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Українське МЗС обурене висловлюваннями Ле Пен щодо Криму

В МЗС нагадали, що Франція та уся міжнародна спільнота висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Криму
Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.
Українське МЗС обурене висловлюваннями Ле Пен щодо Криму Фото:i.lb.ua

"Міністерство закордонних справ України висловлює обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму і наголошує, що твердження такого роду є нікчемними як з історичної, так і з правової точок зору", - йдеться у коментарі на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС нагадали, що Франція та уся міжнародна спільнота висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м.Севастополь та серйозні порушення прав людини на окупованих територіях.

"Підтримка окупації Криму та визнання його анексії – це не лише зневажання Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, але й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення", - зазначається у коментарі.

У міністерстві впевнені, що висловлювання будь-якого відповідального політика та кандидата на посаду Президента мають грунтуватися на повазі до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності інших держав, а не слугувати інтересам третьої сторони, яка здійснює політику агресії та окупації.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

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