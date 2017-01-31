Українські адвокати закликають розширити санкції проти окупантів у Криму

Адвокати виражають протест проти цинічного порушення прав людини в тому числі - громадян України

Українські адвокати закликали міжнародні організації і українську владу посилити тиск на осіб причетних до переслідування громадян у анексованому Криму.

Заява стосується адвоката Еміля Курбедінова, якого заарештували 26 січня 2017 року в анексованому Криму.

"Курбедінов захищає багатьох кримчан, переслідуваних владою РФ з політичних мотивів: українського журналіста Микола Семену, кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, фігуранта справи "кримських диверсантів" Редвана Сулейманова та багатьох інших. В момент затримання Еміль Курбедінов прямував до Бахчисараю для надання правової допомоги родині, до якої зранку прийшли з обшуком", - йдеться у заяві українських адвокатів щодо переслідування адвокатів в окупованому Криму, опублікованій на офіційній сторінці КримSOS у Facebook.

Його звинувачують у розповсюдження начебто "екстремістських матеріалів".

"Очевидно, що зазначені дії - затримання з наступним арештом за очевидно незаконними підставами (розміщення відео чотири роки тому, коли навіть теоретично це не могло бути порушенням) та проведення обшуків із порушенням адвокатської таємниці – це спланована акція з метою тиску на Еміля Курбедінова, виведення його із політичних процесів, а також - залякування інших адвокатів і правозахисників, які працюють в Криму", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що своїми діями окупаційна влада порушила Женевську конвенція від 12 серпня 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни, статтю 5,6,7,8.

Порушено статті "право на свободу і особисту недоторканність", "свобода вираження поглядів", "право на повагу до приватного життя", "право на справедливий суд".

"До Криму фактично заборонено в’їзд великої кількості українських журналістів, правозахисників, адвокатів. Знищено свободу слова, думки і мирних зібрань. Кримські адвокати, які не бояться чесно виконувати свою роботу – остання перешкода на шляху до повного безправ’я і нехтування правами людини владою РФ на території анексованого півострова", - заявляють адвокати.

Адвокати виражають протест проти арешту і переслідування Курбедінова, інших адвокатів і правозахисників, а також – "проти цинічного порушення прав людини в тому числі - громадян України".

Вони попросили президента та уряд України, вжити всіх заходів, в тому числі дипломатичних (звернутись з офіційним заявами, нотами протесту) з метою негайно звільнити адвоката Еміля Курбедінова, а також припинити порушення прав людини в Криму, а також ініціювати створення міжнародної незалежної спостережної місії за дотриманням прав людини в Криму.

Адвокати закликали Раду Європи, Організацію з безпеки Ради Європи, Організацію Об’єднаних Націй, Європейський Союз засудити дії РФ в Криму щодо переслідування адвокатів та правозахисників, "застосувати персональні санкції до осіб, причетних до цих переслідувань, сприяти створенню міжнародної незалежної спостережної місії за дотриманням прав людини в Криму".

Нагадаємо, адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.