Українські аграрії експортували майже 6 мільйонів тонн зернових
Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 2,84 мільйона тонн, ячменю – 1,86 мільйона тонн, кукурудзи – 1,08 мільйона тонн. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 40 тисяч тонн борошна.
Нагадаємо, що аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.
Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн. Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових та зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, та є рекордом для країни за роки незалежності.
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