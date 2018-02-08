Українські лучники встановили світовий рекорд

Маркіян Івашко та Анастасія Павлова показали найкращий результат в історії в змішаних парах

Українські лучники Маркіян Івашко і Анастасія Павлова встановили світовий рекорд в змаганні змішаних команд у Гран-прі Європи у столиці Болгарії Софії.

На Гран-прі Європи у Софії Івашко та Павлова у змішаних змаганнях набрали рекордну суму балів - 1343. Попереднє досягнення було встановлено двома тижнями раніше. Корейці Ву-Сек Лі і Ху-Їх Чан набрали 1 338 очок, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Раніше Івашко двічі ставав чемпіоном світу в командній стрільбі з лука, тричі брав срібло і бронзу в індивідуальному заліку. У активі Павлової були золото і бронза на чемпіонаті Європи та Європейських іграх у командній стрільбі.

Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.