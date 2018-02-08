СПОРТ НОВИНИУкраїнські лучники Маркіян Івашко і Анастасія Павлова встановили світовий рекорд в змаганні змішаних команд у Гран-прі Європи у столиці Болгарії Софії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські лучники встановили світовий рекорд
Маркіян Івашко та Анастасія Павлова показали найкращий результат в історії в змішаних парах
Фото: khoda.gov.ua
На Гран-прі Європи у Софії Івашко та Павлова у змішаних змаганнях набрали рекордну суму балів - 1343. Попереднє досягнення було встановлено двома тижнями раніше. Корейці Ву-Сек Лі і Ху-Їх Чан набрали 1 338 очок, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.
Раніше Івашко двічі ставав чемпіоном світу в командній стрільбі з лука, тричі брав срібло і бронзу в індивідуальному заліку. У активі Павлової були золото і бронза на чемпіонаті Європи та Європейських іграх у командній стрільбі.
Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.
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02 08 2018 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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