Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українські лучники встановили світовий рекорд

Маркіян Івашко та Анастасія Павлова показали найкращий результат в історії в змішаних парах
Українські лучники Маркіян Івашко і Анастасія Павлова встановили світовий рекорд в змаганні змішаних команд у Гран-прі Європи у столиці Болгарії Софії.
Українські лучники встановили світовий рекорд Фото: khoda.gov.ua

На Гран-прі Європи у Софії Івашко та Павлова у змішаних змаганнях набрали рекордну суму балів - 1343. Попереднє досягнення було встановлено двома тижнями раніше. Корейці Ву-Сек Лі і Ху-Їх Чан набрали 1 338 очок, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Раніше Івашко двічі ставав чемпіоном світу в командній стрільбі з лука, тричі брав срібло і бронзу в індивідуальному заліку. У активі Павлової були золото і бронза на чемпіонаті Європи та Європейських іграх у командній стрільбі.

Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2018 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.