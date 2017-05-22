Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські військові стали найкращими снайперами світу

У змаганнях взяли участь 66 команд з 18 країн світу
У Будапешті відбувся Кубок світу військових та поліцейських снайперів. Українська команда здобула перемогу в індивідуальних і групових перегонах.
Українські військові стали найкращими снайперами світу Фото: ngu.gov.ua

На Кубку світу військових та поліцейських снайперів українські військові здобули першість, повідомляють на офіційному сайті Національної гвардії України.

Учасники виконували близько 30 вправ. Зокрема, мали влучити в цілі на відстані від 15 до 900 метрів. У групі військових українській команді не було рівних. А от серед поліцейських кращими були угорці.

"Те, що українців цього року визнано найкращими снайперами серед колег з різних куточків світу, – вияв неабиякої підготовки українських військових й мотивація на розвиток, адже в лавах гвардійців є на кого рівнятися", – зазначили в Нацгвардії.


Фото: ngu.gov.ua

Нагадаємо, що українські танкісти взяли участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної гвардії України.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.