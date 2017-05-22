Українські військові стали найкращими снайперами світу

У змаганнях взяли участь 66 команд з 18 країн світу

У Будапешті відбувся Кубок світу військових та поліцейських снайперів. Українська команда здобула перемогу в індивідуальних і групових перегонах.

На Кубку світу військових та поліцейських снайперів українські військові здобули першість, повідомляють на офіційному сайті Національної гвардії України.

Учасники виконували близько 30 вправ. Зокрема, мали влучити в цілі на відстані від 15 до 900 метрів. У групі військових українській команді не було рівних. А от серед поліцейських кращими були угорці.

"Те, що українців цього року визнано найкращими снайперами серед колег з різних куточків світу, – вияв неабиякої підготовки українських військових й мотивація на розвиток, адже в лавах гвардійців є на кого рівнятися", – зазначили в Нацгвардії.



Фото: ngu.gov.ua

Нагадаємо, що українські танкісти взяли участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної гвардії України.