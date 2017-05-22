Українські військові стали найкращими снайперами світу
На Кубку світу військових та поліцейських снайперів українські військові здобули першість, повідомляють на офіційному сайті Національної гвардії України.
Учасники виконували близько 30 вправ. Зокрема, мали влучити в цілі на відстані від 15 до 900 метрів. У групі військових українській команді не було рівних. А от серед поліцейських кращими були угорці.
"Те, що українців цього року визнано найкращими снайперами серед колег з різних куточків світу, – вияв неабиякої підготовки українських військових й мотивація на розвиток, адже в лавах гвардійців є на кого рівнятися", – зазначили в Нацгвардії.
Фото: ngu.gov.ua
Нагадаємо, що українські танкісти взяли участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.Про це повідомляється на офіційному сайті Національної гвардії України.
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