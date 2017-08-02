Українські прикордонники на Закарпатті отримали від Норвегії обладнання на 700 тис євро

Проект реалізується у рамках двосторонньої угоди між Норвегією та Україною

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону отримали від Норвегії обладнання для виявлення радіаційних матеріалів і радіоактивних речовин.

Від уряду Норвегії передати обладнання приїхав представник норвезького агентства радіаційного захисту NorSik, засновник та керівник проекту Павел Тішаков, повідомляє Держприкордонслужба.

"Загалом в рамках проекту військовослужбовці Мукачівського загону отримали обладнання на загальну суму близько 700 тисяч євро. Серед врученого обладнання, яке покращить виявлення та затримання незаконних РХБЯ матеріалів – мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, мобільний дезактиваційний комплекс, засоби індивідуального захисту, пошукові дозиметри-сигналізатори, індивідуальні дозиметри гамма-випромінення, спектрометри тощо", - повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники отримали від Уряду Норвегії обладнання для виявлення радіаційних матеріалів,знезаражування і дозиметріїhttps://t.co/5fMJ5ybQE3 pic.twitter.com/3qOLLApfHW — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 8 февраля 2017 г.

У відомстві зауважили, що цей проект реалізується у рамках двосторонньої угоди між Норвегією та Україною.

"Цей проект є першим для прикордонної служби у рамках співробітництва з норвезькими донорами і, у разі ефективної імплементації, дозволить продовжити співпрацю за даним напрямом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський Союз виділить Україні 27,2 млн євро для виведення управління міграційними процесами на рівень міжнародних стандартів.