Українські прикордонники на Закарпатті отримали від Норвегії обладнання на 700 тис євро
Від уряду Норвегії передати обладнання приїхав представник норвезького агентства радіаційного захисту NorSik, засновник та керівник проекту Павел Тішаков, повідомляє Держприкордонслужба.
"Загалом в рамках проекту військовослужбовці Мукачівського загону отримали обладнання на загальну суму близько 700 тисяч євро. Серед врученого обладнання, яке покращить виявлення та затримання незаконних РХБЯ матеріалів – мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, мобільний дезактиваційний комплекс, засоби індивідуального захисту, пошукові дозиметри-сигналізатори, індивідуальні дозиметри гамма-випромінення, спектрометри тощо", - повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники отримали від Уряду Норвегії обладнання для виявлення радіаційних матеріалів,знезаражування і дозиметріїhttps://t.co/5fMJ5ybQE3 pic.twitter.com/3qOLLApfHW— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 8 февраля 2017 г.
У відомстві зауважили, що цей проект реалізується у рамках двосторонньої угоди між Норвегією та Україною.
"Цей проект є першим для прикордонної служби у рамках співробітництва з норвезькими донорами і, у разі ефективної імплементації, дозволить продовжити співпрацю за даним напрямом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Європейський Союз виділить Україні 27,2 млн євро для виведення управління міграційними процесами на рівень міжнародних стандартів.
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