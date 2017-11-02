Українські розвідники зникли під час виконання завдання Обставини з'ясовуються

Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ на Луганщині не вийшли на зв'язок у визначений час.

Фото: unian.ua

Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Луганськ". "Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій. У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли", – йдеться у повідомленні. Ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події. Нагадаємо, на Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції ЗСУ. Від початку доби загиблих немає, двоє військових отримали поранення.

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