CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ на Луганщині не вийшли на зв'язок у визначений час.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські розвідники зникли під час виконання завдання
Обставини з'ясовуються
Фото: unian.ua
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Луганськ".
"Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій. У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли", – йдеться у повідомленні.
Ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції ЗСУ. Від початку доби загиблих немає, двоє військових отримали поранення.
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11 02 2017 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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