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Українські рятувальники гаситимуть лісові пожежі у Швеції

Зокрема, буде направлений АН-32 (Пожежний) та вісім осіб особового складу ДСНС
Авіація ДСНС може бути направлена до Швеції для допомоги в ліквідації лісових пожеж.
Українські рятувальники гаситимуть лісові пожежі у Швеції Фото: mvs.gov.ua

Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 26 липня, на засіданні уряду, повідомляє прес-служба МВС.

"Вчора о 22:30 ми отримали терміновий запит про допомогу в ліквідації лісових пожеж в Швеції від Євроатлантичного координаційного центру з реагування на катастрофи. Пропоную залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Зокрема, буде направлений АН-32 (Пожежний) та 8 осіб особового складу ДСНС.

За останні кілька тижнів Швеція пережила незвично високу температуру повітря та відсутність опадів. Це призвело до дуже сухих умов в лісах та місцевості по всій країні. Наразі 40 активних пожеж тривають у регіонах Евлеборг, Даларна та Ємтланд, їх кількість постійно збільшується. Три найбільші пожежі покривають понад 20000 га.

Швеція попросила ЄС направити більше пожежних літаків, щоб допомогти в боротьбі з лісовими пожежами. Країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників.

Станом на 24 липня внаслідок лісових пожеж у Швеції згоріли 25 тис. гектарів лісу.

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26 07 2018 23:21
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