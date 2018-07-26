Українські рятувальники гаситимуть лісові пожежі у Швеції
Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 26 липня, на засіданні уряду, повідомляє прес-служба МВС.
"Вчора о 22:30 ми отримали терміновий запит про допомогу в ліквідації лісових пожеж в Швеції від Євроатлантичного координаційного центру з реагування на катастрофи. Пропоную залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку", – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Зокрема, буде направлений АН-32 (Пожежний) та 8 осіб особового складу ДСНС.
За останні кілька тижнів Швеція пережила незвично високу температуру повітря та відсутність опадів. Це призвело до дуже сухих умов в лісах та місцевості по всій країні. Наразі 40 активних пожеж тривають у регіонах Евлеборг, Даларна та Ємтланд, їх кількість постійно збільшується. Три найбільші пожежі покривають понад 20000 га.
Швеція попросила ЄС направити більше пожежних літаків, щоб допомогти в боротьбі з лісовими пожежами. Країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників.
Станом на 24 липня внаслідок лісових пожеж у Швеції згоріли 25 тис. гектарів лісу.
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