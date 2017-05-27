Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українські веслувальники здобули три нагороди на Кубку світу в Угорщині

В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові медалі
У другий змагальний день другого етапу Кубка світу в угорському місті Сегед українці здобули 3 нагороди.
Українські веслувальники здобули три нагороди на Кубку світу в Угорщині Фото: Facebook NOC of Ukraine and the Olympic Team

В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові нагороди. Срібну медаль виграли Віталій Цуркан та Олег Кухарик (байдарка-двійка, 1000 м), повідомляє Олімпійський комітет України у Facebook.

Бронзову нагороду отримали - Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м), Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-двійка, 500 м).

Нагадаємо, що українка Анастасія Шевченко виборола золоту медаль чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянку Аліну Пчелінцеву.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.