Українські веслувальники здобули три нагороди на Кубку світу в Угорщині В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові медалі

У другий змагальний день другого етапу Кубка світу в угорському місті Сегед українці здобули 3 нагороди.

Фото: Facebook NOC of Ukraine and the Olympic Team

В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові нагороди. Срібну медаль виграли Віталій Цуркан та Олег Кухарик (байдарка-двійка, 1000 м), повідомляє Олімпійський комітет України у Facebook. Бронзову нагороду отримали - Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м), Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-двійка, 500 м). Нагадаємо, що українка Анастасія Шевченко виборола золоту медаль чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянку Аліну Пчелінцеву.

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