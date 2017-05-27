НОВИНИУ другий змагальний день другого етапу Кубка світу в угорському місті Сегед українці здобули 3 нагороди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські веслувальники здобули три нагороди на Кубку світу в Угорщині
В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові медалі
Фото: Facebook NOC of Ukraine and the Olympic Team
В активні нашої команди одна срібна та дві бронзові нагороди. Срібну медаль виграли Віталій Цуркан та Олег Кухарик (байдарка-двійка, 1000 м), повідомляє Олімпійський комітет України у Facebook.
Бронзову нагороду отримали - Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м), Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-двійка, 500 м).
Нагадаємо, що українка Анастасія Шевченко виборола золоту медаль чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянку Аліну Пчелінцеву.
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