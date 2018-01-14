Українські військові повідомляють про третій російський безпілотник, збитий від початку перемир'я

У штабі АТО стверджують, що збили безпілотник російського виробництва типу "Орлан-10"

У зоні проведення АТО підрозділ протиповітряної оборони (ППО) збив БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10".

З 23 грудня, коли почалося новорічно-різдвяне перемир'я на Донбасі, українські підрозділи протиповітряної оборони збивають уже третій ворожий безпілотник, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО підрозділом ППО був збитий БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10". З початку перемир'я (23 грудня) це вже третій збитий БПЛА цього типу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Орлан-10" є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження і моніторингу. Безпілотник оснащений системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- та відеоапаратурою. Він здатний створювати карти місцевості в 3D.

Нагадаємо, від початку доби в зоні АТО зафіксовано чотири обстріли позицій Збройних Сил України.