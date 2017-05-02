Українські військові відбили атаку бойовиків в Авдіївці, - штаб
"Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152-міліметрових гармат та мінометів 120-мм калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Кам'янку і Авдіївку з танків і БМП. З артилерії калібру 152-мм сепаратисти обстріляли Новолуганське. Зі 120- і 82-мм мінометів - Авдіївку і Зайцеве.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів терористи вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлопілю, Водяному, Талаківці. По Чермалику також вогонь вів танк і ПТРК.
На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики били по Новозванівці. З мінометів різних калібрів сепаратисти обстріляли Богуславське, Попасну і Новозванівку. Попасну також обстрілював снайпер, по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру 4 лютого близько 17:30.
Зазначимо, що бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.
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