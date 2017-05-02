Українські військові відбили атаку бойовиків в Авдіївці, - штаб

За добу бойовики 51 раз обстріляли сили АТО

За минулу добу бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів українських позицій, всього зафіксовано 51 обстріл. У результаті один боєць ЗСУ поранений, ще один травмований.

"Близько 17:30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152-міліметрових гармат та мінометів 120-мм калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли Кам'янку і Авдіївку з танків і БМП. З артилерії калібру 152-мм сепаратисти обстріляли Новолуганське. Зі 120- і 82-мм мінометів - Авдіївку і Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів терористи вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлопілю, Водяному, Талаківці. По Чермалику також вогонь вів танк і ПТРК.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики били по Новозванівці. З мінометів різних калібрів сепаратисти обстріляли Богуславське, Попасну і Новозванівку. Попасну також обстрілював снайпер, по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру 4 лютого близько 17:30.