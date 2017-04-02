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13 штурмів пережила Авдіївка за останні п'ять діб, – керівник СЦКК

По місту було випущено понад 345 тонн боєприпасів
Бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.
13 штурмів пережила Авдіївка за останні п Фото:pravda.com.ua

Про це сьогодні на брифінгу щодо ситуації в Авдіївці заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, повідомляє УНІАН.

"Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення в районі Авдіївки. Понад 7500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. 3 доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирних жителях Авдіївки", – сказав Петренко.

За його словами, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно складною та напруженою, але Збройні сили готові до будь-якого варіанту розвитку подій, водночас докладають усіх зусиль, аби відбулося зниження напруги та продовжилося виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв iPress.ua, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки.

Станом на 4 лютого, за інформацією очільника місцевої ВЦА, води в Авдіївці залишилося на 3-4 дні.

Раніше місія ОБСЄ повідомляла про неможливість продовження ремонтних робіт електропостачання в Авдіївці через порушення режиму припинення вогню.

Російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. 

Проте бойовики продовжують масований обстріл по всій лінії розмежування. За минулу добу 115 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Профільні фахівці зараз розробляють альтернативну схему електропостачання Авдіївки.

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04 02 2017 20:50
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