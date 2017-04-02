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Бойовики штурмують позиції ЗСУ під Авдіївкою

Окупаційні війська навмисно зривають ремонтні роботи
Російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру 4 лютого близько 17:30.
Бойовики штурмують позиції ЗСУ під Авдіївкою Фото: uapress.info

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру", – йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка бойовики грубо порушили режим тиші.

"У черговий раз засвідчило, що противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті", – зазначили в штабі АТО.

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. 

Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всій лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Як раніше писав iPress.ua, мешканцям Донецької області нагадали, як отримати допомогу чи покинути небезпечні території.

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04 02 2017 18:54
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