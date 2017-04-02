Бойовики штурмують позиції ЗСУ під Авдіївкою

Російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру 4 лютого близько 17:30.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру", – йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка бойовики грубо порушили режим тиші.

"У черговий раз засвідчило, що противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті", – зазначили в штабі АТО.

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.

Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всій лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

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