Бойовики штурмують позиції ЗСУ під Авдіївкою
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру", – йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка бойовики грубо порушили режим тиші.
"У черговий раз засвідчило, що противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті", – зазначили в штабі АТО.
Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.
Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всій лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Як раніше писав iPress.ua, мешканцям Донецької області нагадали, як отримати допомогу чи покинути небезпечні території.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: