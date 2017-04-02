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Мешканцям Донецької області нагадали, як отримати допомогу чи покинути небезпечні території

Працює штаб і гаряча лінія
Допомогу місцеві жителі Донеччини можуть отримати в штабі та Контактному Центрі при Донецькій ОДА.
Мешканцям Донецької області нагадали, як отримати допомогу чи покинути небезпечні території Фото:MNS.GOV.UA

Про це в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій І внутрішньо переміщених осіб повідомили 4 лютого.

"Для координації гуманітарної допомоги мешканцям Донеччини та з метою забезпечення проведення ремонтних робіт створено штаб та Контактний Центр при Донецькій ОДА", – йдеться в повідомленні.

На першому засіданні штабу розробили єдину базу потреб з міст та районів Донецької області, де триває ескалація збройного конфлікту. 

"Дізнатися про потреби можна за телефонами: (097) 433 68 10; (050) 034 89 10; (093) 141 77 98", – зазначається на сайті. 

Окрім того, цілодобово працює "гаряча лінія" при Донецькій ОДА для людей, які вимушено перемістилися, або бажають виїхати з міст та районів Донецької області, де тривають обстріли.

Телефони "гарячої лінії":
(066) 809 98 48,
(073) 424 14 82,
(096) 119 65 56. 

Нагадаємо, за інформацією очільника місцевої ВЦА, води в Авдіївці залишилося на 3-4 дні.

Раніше місія ОБСЄ повідомляла про неможливість продовження ремонтних робіт електропостачання в Авдіївці через порушення режиму припинення вогню.

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. 

Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всій лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Профільні фахівці зараз розробляють альтернативну схемуелектропостачання Авдіївки.

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04 02 2017 18:40
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