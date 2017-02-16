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Українські військові відкриватимуть вогонь у випадку провокацій Росії, – Полторак

Україна не припинить виконання певних операцій у цьому районі Чорного моря
Збройні сили України мають намір відкрити вогонь у разі обстрілу бойової авіації російськими військовими на захоплених бурових установках у Чорному морі.
Українські військові відкриватимуть вогонь у випадку провокацій Росії, – Полторак Модернізований "Везунчик". Фото: Facebook/Антонов

Міністр оборони Степан Полторак таким чином прокоментував обстріл російськими силовиками українського літака Військово-морських сил АН-26 1 лютого над Чорним морем поблизу Одеси, повідомляють "Українські новини".

"Там був не бойовий, а транспортний літак. Якщо відкривається вогонь по бойовому літаку, то ми звичайно ж відкриваємо вогонь у відповідь. Якщо є обстріл нашого бойового літака на нашій території, то льотчик має право і зобов'язаний відкривати вогонь", – підкреслив міністр.

Полторак також заявив, що Україна не припинить виконання певних операцій у цьому районі Чорного моря.

"Завдання, які вони там виконували, вони будуть виконувати. Ситуації, коли Росія нас постійно провокує, вони є і будуть", – зазначив він.

Міністр підкреслив, що політ українського військового літака проходив виключно в межах території України.

Нагадаємо, що транспортний літак Військов-морських сил України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в ‎Чорному морі.

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