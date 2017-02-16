Українські військові відкриватимуть вогонь у випадку провокацій Росії, – Полторак
Міністр оборони Степан Полторак таким чином прокоментував обстріл російськими силовиками українського літака Військово-морських сил АН-26 1 лютого над Чорним морем поблизу Одеси, повідомляють "Українські новини".
"Там був не бойовий, а транспортний літак. Якщо відкривається вогонь по бойовому літаку, то ми звичайно ж відкриваємо вогонь у відповідь. Якщо є обстріл нашого бойового літака на нашій території, то льотчик має право і зобов'язаний відкривати вогонь", – підкреслив міністр.
Полторак також заявив, що Україна не припинить виконання певних операцій у цьому районі Чорного моря.
"Завдання, які вони там виконували, вони будуть виконувати. Ситуації, коли Росія нас постійно провокує, вони є і будуть", – зазначив він.
Міністр підкреслив, що політ українського військового літака проходив виключно в межах території України.
Нагадаємо, що транспортний літак Військов-морських сил України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в Чорному морі.
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