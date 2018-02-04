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Український активіст у Криму Балух голодує вже два тижні

"Кримський фермер Володимир Балух 13-й день голодує в тюрмі, куди його за український прапор над будинком кинули російські окупанти"
У понеділок, 2 квітня, минає два тижні відтоді, як засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух оголосив голодування.
Український активіст у Криму Балух голодує вже два тижні Фото: facebook.com/crimeahrg

Заяву про це він зробив 19 березня на знак протесту на оголошений вирок, повідомляє Радіо Свобода.

"Кримський фермер Володимир Балух 13-й день голодує в тюрмі, куди його за український прапор над будинком кинули російські окупанти", – нагадав у соцмережах депутат Верховної Ради України, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат.

За даними правозахисників, Балуха перевели з одиночної камери в іншу, де він перебуває під постійним відеоспостереженням. У новій камері у Балуха є сусід, якому співробітники СІЗО приносять домашню їжу.

"Український активіст розцінює це як форму знущання і спробу змусити його вийти з голодування. І до початку голодування до активіста в камеру приходили співробітники СІЗО, які намагалися його відмовити від голодування", – йдеться у повідомленні.

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху. Суд вилучив із звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

19 березня стало відомо, що Балух почав голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку. Адвокат Балуха Ольга Дінзе розповідала, що зможе побачити підзахисного і дізнатися про стан його здоров’я повну інформацію тільки 2 квітня.

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до своєї російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір’ї його будинку.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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02 04 2018 13:38
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