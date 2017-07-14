Український арбітр з російським паспортом побоявся обслуговувати матч "Шахтар" - "Динамо"

Арбітр Анатолій Жабченко не судитиме матч за Суперкубок України-2017 між донецьким "Шахтарем" та "Динамо", який відбудеться 15 липня.

Жабченко звернувся із заявою до Комітету арбітрів ФФУ, в якій попросив зняти його з матчу за Суперкубок України-2017, інформує "Футбол 24".

"До Комітету надійшла заява від арбітра Жабченка Анатолія, в якій цей український арбітр у відповідальний спосіб звертається із проханням зняти його з матчу, розуміючи той сильний пресинг, що чиниться у ЗМІ щодо питання його так званого подвійного громадянства, а також задля уникнення ризиків пов’язаних із громадським порядком під час проведення матчу за Суперкубок України в Одесі", – йдеться у заяві.

Повідомляється, що Комітет арбітрів ФФУ, взявши до уваги цей лист, прийняв рішення замінити арбітра Жабченка Анатолія арбітром Трухановим Костянтином.

Як відомо, двоє арбітрів з кримською пропискою звинувачені в свідомому порушенні державного кордону України.

Ввечері, 7 червня 2017 року на сайті "Миротворець", який викриває різного роду антиукраїнські елементи, з’явилися профілі двох відомих у футбольному світі нашої держави людей – суддів Юрія Вакса і Анатолія Жабченка. Обоє до весни 2014 року, тобто до часу, поки Російська Федерація не анексувала півострів, представляли столицю Кримської автономії Сімферополь. Після того, як Росія вторглася на нашу територію, Юрій Якович і Анатолій Сергійович швидко зметикували і в рапортах про матчі вже вказувалися як представники Хмельницького.

На чисту воду футбольних арбітрів вивів журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк. Він першим ще два роки тому оприлюднив факти про наявність у кримських рефері російських паспортів. Більше того, Андріюк надав відомості про те, що Вакс і Жабченко, мешкаючи у Сімферополі, на матчі української Прем’єр-ліги добиралися авіашляхом з пересадками за маршрутом "Сімферополь – Москва – Київ" за кошт Федерації футболу України.

Як відомо, згідно постанови Кабінету міністрів №367 від 4 червня 2015 року "Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" були затверджені виключно сухопутні контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї:

- контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення - “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”;

- контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для залізничного сполучення - “Херсон”, “Мелітополь”, “Вадим”, “Новоолексіївка”.

Найдивніше те, що навіть після появи цих даних ні Комітет арбітрів, ні ФФУ санкцій стосовно своїх підлеглих не впровадили. Жабченко продовжував судити й цієї весни, а ось Вакс у весняній частині сезону з протоколів таємничим чином зник.

У свою чергу Держприкордонслужба України готова перевірити футбольних арбітрів із Криму Юрія Вакса та Анатолія Жабченка, які є в базі "Миротворця", розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Ми інформацію черпаємо з двох джерел – спецслужби і власні перевірки. Чи є інформація про цих двох осіб, на даний момент мені невідомо. Якщо така інформація дійде до нас через наш сервіс "стоп лист" або якимось іншим чином, у формі звернення громадян чи від правоохоронців, природно, ми візьмемо до уваги і зреагуємо на неї", – інформує "Крим.Реалії".