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Український боксер встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік

Хижняк - майбутня надія українського професійного боксу
Чемпіон світу в категорії до 75 кг боксер Олександр Хижняк став рекордсменом країни за кількістю титулів, завойованих за 330 днів.
Український боксер встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік Олександр Хижняк Фото: АІВА

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

За 330 днів Хижняк виграв чемпіонат України до 22 років, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи до 22 років, дорослий чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Крім цього українець був названий кращим боксером чемпіонату світу незалежно від вагової категорії.

"Радий, що протягом останнього року моя праця втілився в нагороди, як на внутрішніх, так і міжнародних змаганнях. Моя мрія - золото Олімпійських ігор і я буду йти до цієї мети ", - розповів Хижняк.

Варто додати, що Федерація боксу України подарувала боксеру квартиру в Полтаві після його перемоги на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Олександр Хижняк став лише п'ятим українським чемпіоном світу з боксу серед аматорів за історію. Раніше аналогічне досягнення підкорялося Василю Ломаченкові (двічі), Тарасу Шелестюку, Євгену Хитрову та Олександру Усику.

На минулому чемпіонаті світу Хижняк, який виступав у ваговій категорії до 75 кг, послідовно обіграв на шляху до фіналу словака Андрія Чемеха, англійця Бенджаміна Віттакера і американця Троя Айзлі. У вирішальному поєдинку Олександр переміг свого опонента з Казахстану Абільхана Аманкула.

Хижняк став єдиним медалістом у складі української збірної на ЧС.

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12 09 2017 23:28
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