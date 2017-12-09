Український боксер встановив національний рекорд за кількістю виграних титулів за рік

Чемпіон світу в категорії до 75 кг боксер Олександр Хижняк став рекордсменом країни за кількістю титулів, завойованих за 330 днів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

За 330 днів Хижняк виграв чемпіонат України до 22 років, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи до 22 років, дорослий чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Крім цього українець був названий кращим боксером чемпіонату світу незалежно від вагової категорії.

"Радий, що протягом останнього року моя праця втілився в нагороди, як на внутрішніх, так і міжнародних змаганнях. Моя мрія - золото Олімпійських ігор і я буду йти до цієї мети ", - розповів Хижняк.

Варто додати, що Федерація боксу України подарувала боксеру квартиру в Полтаві після його перемоги на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Олександр Хижняк став лише п'ятим українським чемпіоном світу з боксу серед аматорів за історію. Раніше аналогічне досягнення підкорялося Василю Ломаченкові (двічі), Тарасу Шелестюку, Євгену Хитрову та Олександру Усику.

На минулому чемпіонаті світу Хижняк, який виступав у ваговій категорії до 75 кг, послідовно обіграв на шляху до фіналу словака Андрія Чемеха, англійця Бенджаміна Віттакера і американця Троя Айзлі. У вирішальному поєдинку Олександр переміг свого опонента з Казахстану Абільхана Аманкула.

Хижняк став єдиним медалістом у складі української збірної на ЧС.