Українець Хижняк виграв чемпіонат світу з боксу У Гамбурзі завершився фінальній бій за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг

Українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула з Казахстану у фінальному бої за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Фото: boxnews.com.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Український спортсмен провів повний бій з представником Казахстану і рішення повинні були приймати бічні арбітри. Українець мав помітну перевагу, а в кінці другого раунду суперника від нокдауну врятував лише гонг на перерву. Думка рефері була одноголосною – 5:0 на користь українця. Арбітри з Південної Кореї, Ірландії та Канади зафіксували рахунок 30:27, судді з Туреччини – 30:26, арбітр з Філіппін – 29:28. На бою був присутній екс-чемпіон світу серед професіоналів Володимир Кличко, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Нагадаємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вранці 6 серпня за київським часом провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів. Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона.

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