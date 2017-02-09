Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українець Хижняк виграв чемпіонат світу з боксу

У Гамбурзі завершився фінальній бій за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг
Українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула з Казахстану у фінальному бої за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Українець Хижняк виграв чемпіонат світу з боксу Фото: boxnews.com.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Український спортсмен провів повний бій з представником Казахстану і рішення повинні були приймати бічні арбітри.

Українець мав помітну перевагу, а в кінці другого раунду суперника від нокдауну врятував лише гонг на перерву.

Думка рефері була одноголосною – 5:0 на користь українця.

Арбітри з Південної Кореї, Ірландії та Канади зафіксували рахунок 30:27, судді з Туреччини – 30:26, арбітр з Філіппін – 29:28.

На бою був присутній екс-чемпіон світу серед професіоналів Володимир Кличко, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вранці 6 серпня за київським часом провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 22:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.