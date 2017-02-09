Українець Хижняк виграв чемпіонат світу з боксу
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Український спортсмен провів повний бій з представником Казахстану і рішення повинні були приймати бічні арбітри.
Українець мав помітну перевагу, а в кінці другого раунду суперника від нокдауну врятував лише гонг на перерву.
Думка рефері була одноголосною – 5:0 на користь українця.
Арбітри з Південної Кореї, Ірландії та Канади зафіксували рахунок 30:27, судді з Туреччини – 30:26, арбітр з Філіппін – 29:28.
На бою був присутній екс-чемпіон світу серед професіоналів Володимир Кличко, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.
Нагадаємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вранці 6 серпня за київським часом провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона.
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