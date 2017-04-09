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Український пілот переміг на престижному міжнародному авіашоу в Чехії, - ФОТО

В минулому році Оксанченко також був визнаний кращим пілотом за виконання фігур вищого пілотажу
Український льотчик, заступник командира з льотної підготовки 831 бригади тактичної авіації ЗСУ Олександр Оксанченко переміг на міжнародному авіашоу CIAF-2017 Чехії.
Український пілот переміг на престижному міжнародному авіашоу в Чехії, - ФОТО Фото: прес-служба 831 бригада тактичної авіації

Оксанченко отримав нагороду "за бездоганний кращий динамічний показ" за підсумками двох днів авіаційного шоу, - повідомили в прес-службі Генштабу ЗСУ

Український пілот подякував авіаційним технікам, які ретельно перевіряли перед кожним вильотом все системи літаків, що дозволило показати високі результати під час пілотажу.

Фото: прес-служба 831 бригада тактичної авіації

Відзначається, що в минулому році Оксанченко також був визнаний кращим пілотом за виконання фігур вищого пілотажу.

Фото: прес-служба 831 бригада тактичної авіації

CIAF-2017 пройшов у чеському місті Градец-Кралове. Українську делегацію очолював заступник командувача з авіації - начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Андрій Ярецький. Україна була представлена на статичному і динамічному показах двома літаками-винищувачами Су-27 і військово-транспортним літаком Іл-76 Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Олександра Акопова, який раніше виконав аварійну посадку пошкодженого пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".

 

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04 09 2017 10:36
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