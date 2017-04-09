Український пілот переміг на престижному міжнародному авіашоу в Чехії, - ФОТО
Оксанченко отримав нагороду "за бездоганний кращий динамічний показ" за підсумками двох днів авіаційного шоу, - повідомили в прес-службі Генштабу ЗСУ
Український пілот подякував авіаційним технікам, які ретельно перевіряли перед кожним вильотом все системи літаків, що дозволило показати високі результати під час пілотажу.
Фото: прес-служба 831 бригада тактичної авіації
Відзначається, що в минулому році Оксанченко також був визнаний кращим пілотом за виконання фігур вищого пілотажу.
Фото: прес-служба 831 бригада тактичної авіації
CIAF-2017 пройшов у чеському місті Градец-Кралове. Українську делегацію очолював заступник командувача з авіації - начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Андрій Ярецький. Україна була представлена на статичному і динамічному показах двома літаками-винищувачами Су-27 і військово-транспортним літаком Іл-76 Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Олександра Акопова, який раніше виконав аварійну посадку пошкодженого пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
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