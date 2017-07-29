Український пілот, який посадив пошкоджений літак в Стамбулі, отримав нагороду "За мужність"
В указі Глави держави наголошується, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм. Про це повідомляє прес-служба Президента.
Нагадаємо, Акопов, який працює пілотом на рейсах турецької компанії Atlasglobal, 27 липня в надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажиру і 6 членам екіпажу, бездоганно виконавши посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк".
Як пояснив Олександр Акопов, на висоті 4000 футів літак потрапив у грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів. В результаті пілоти вирішили повернутися в аеропорт Стамбула.
Пілот посадив лайнер практично наосліп, створив крен і спостерігав тільки через кватирку, оскільки лобове скло було пошкодженим. Коли він посадив літак, аплодував весь перон аеропорту.
Після посадки 121 пасажира і шістьох членів екіпажу перевели в інший літак і відправили в Ерджан", - наводить Milliyet повідомлення авіакомпанії Atlasglobal.
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