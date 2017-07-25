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Український суд зобов'язав держпідприємство сплатити мільйони гривень так званій "ЛНР", - ДОКУМЕНТ

Таке рішення ухвалив Господарський суд Луганської області
Господарський суд Луганської області зобов’язав українське підприємство "Луганський облавтодор" сплатити 2,1 млн грн підприємству ТОВ "Донкуб", яке знаходиться на окупованій бойовиками "ЛНР" території і яке у 2016 році відібрали бойовики терориста Ігоря Плотницького.
Український суд зобов Ігор Плотницький. Фото: ru.krymr.com

Один із засновників підприємства ще в 2016 році писав заяву за фактом захоплення його власності в Генеральну прокуратуру і СБУ. Однак, Луганський суд визнав, що "віджате" бойовиками ТОВ "Донкуб" є кредитором державного підприємства, і "Луганський автодор" повинен буде сплатити йому борг в розмірі 2084484,83 грн, інформує "Четверта влада".


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io

 

Також відомо, що юридична адреса ТОВ "Донкуб" - місто Перевальськ, який підконтрольний бойовикам.Видання зазначає, що "таким чином, український суд фактично зіграв в піддавки з представниками збройних формувань, і українська держава буде змушене перерахувати гроші сепаратистам".


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io

При цьому, в "реєстрі ЛНР" директором підприємства зазначений Сергій Міронкін, який в 2017 році написав довіреність на декількох співробітників ТОВ "Донкуб" та уповноважив їх представляти інтереси захопленої компанії в українських судах.


Фото: vlada.io


Фото: vlada.io

Однак, як зазначає видання, Луганська СБУ вважала інформацію, надану Бойовим, недостатньою для початку досудового розслідування за фактом захоплення компанії "Донкуб".

"Ось вам наша війна у всій красі. Здавалося б, уже й блокаду ввели, і торгівлю вугіллям зупинили, але українська держава так і хоче допомогти своїм ворогам грошима", - обурюється на своїй сторінці у Facebook журналіст, головний редактор "Четвертої влади" Денис Казанський.

Нагадаємо, що в червні 2017 року співробітники СБУ затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".

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25 07 2017 12:26
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