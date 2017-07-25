Український суд зобов'язав держпідприємство сплатити мільйони гривень так званій "ЛНР", - ДОКУМЕНТ
Один із засновників підприємства ще в 2016 році писав заяву за фактом захоплення його власності в Генеральну прокуратуру і СБУ. Однак, Луганський суд визнав, що "віджате" бойовиками ТОВ "Донкуб" є кредитором державного підприємства, і "Луганський автодор" повинен буде сплатити йому борг в розмірі 2084484,83 грн, інформує "Четверта влада".
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Також відомо, що юридична адреса ТОВ "Донкуб" - місто Перевальськ, який підконтрольний бойовикам.Видання зазначає, що "таким чином, український суд фактично зіграв в піддавки з представниками збройних формувань, і українська держава буде змушене перерахувати гроші сепаратистам".
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
При цьому, в "реєстрі ЛНР" директором підприємства зазначений Сергій Міронкін, який в 2017 році написав довіреність на декількох співробітників ТОВ "Донкуб" та уповноважив їх представляти інтереси захопленої компанії в українських судах.
Фото: vlada.io
Фото: vlada.io
Однак, як зазначає видання, Луганська СБУ вважала інформацію, надану Бойовим, недостатньою для початку досудового розслідування за фактом захоплення компанії "Донкуб".
"Ось вам наша війна у всій красі. Здавалося б, уже й блокаду ввели, і торгівлю вугіллям зупинили, але українська держава так і хоче допомогти своїм ворогам грошима", - обурюється на своїй сторінці у Facebook журналіст, головний редактор "Четвертої влади" Денис Казанський.
Нагадаємо, що в червні 2017 року співробітники СБУ затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".
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