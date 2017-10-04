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Український супутник "Либідь" запустять в кінці 2017 року

Запуск супутника перенесений уже вп'яте
Перший український телекомунікаційний супутник "Либідь", побудований у міжнародній кооперації за участю Канади і Росії, планується запустити на орбіту і ввести в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року
Український супутник "Либідь" запустять в кінці 2017 року Фото: РОСКОСМОС

Про це повідомив в.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Керівник українського космічного відомства нагадав: реалізація проекту була під загрозою зриву в зв'язку з анексією Криму і втратою українською стороною наземної інфраструктури, яка залишилася на півострові.

Запуск супутника перенесений уже вп'яте. Спочатку запуск був запланований на 2012 рік, потім з технічних причин перенесений на 2013 рік, після - на квітень 2014 року, потім - на осінь 2016 року.

"Наразі супутник повністю виготовлений, ракета-носій для його запуску готова на 85%", - уточнив Радченко.

Він зазначив, що з метою забезпечення запуску, керівництвом України прийнято рішення про дофінансування проекту в зв'язку з його подорожчанням в нових умовах ще на $17 млн.

"Ми сподіваємося, що в четвертому кварталі супутник буде введений в експлуатацію", - сказав Радченко.

Нагадаємо, американська компанія Maritime Launch Services, яка базується в Канаді, побудує космодром у провінції Нова Шотландія, з якого здійснюватимуться запуски українських ракет-носіїв "Циклон-4М".

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10 04 2017 21:35
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