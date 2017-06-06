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Український теплохід замість Одеси прямує до Росії з невідомих причин

Вранці 5 червня "Генерал Ватутін" вийшов з міста Вилкове Одеської області і взяв курс на Крим
Український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін", що вийшов 1 червня в круїз з Києва, з невідомих причин не став заходити до Одеси і попрямував в Ростов-на-Дону.
Український теплохід замість Одеси прямує до Росії з невідомих причин Фото: Думская

Про це повідомляє одеське видання "Думська". Підтверджень цієї інформації немає.

Вранці 5 червня "Генерал Ватутін" вийшов з міста Вилкове Одеської області і взяв курс на Крим. Вночі він обійшов південний берег півострова.

"Генерал Ватутін" може брати на борт до 280 пасажирів.

За даними сайту MarineTraffic, прибуття "Генерала Ватутіна" в Ростов-на-Дону очікується 6 червня близько 19:00 за місцевим часом.

В круїзній компанії "Червона Рута", яка організовує тури на "Ватутіне", виданню повідомили, що не володіють інформацією про пересування судна.

Нагадаємо, під час проведення штатних навчань рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська 24 квітня, російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера.

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06 06 2017 13:14
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