Український теплохід замість Одеси прямує до Росії з невідомих причин
Про це повідомляє одеське видання "Думська". Підтверджень цієї інформації немає.
Вранці 5 червня "Генерал Ватутін" вийшов з міста Вилкове Одеської області і взяв курс на Крим. Вночі він обійшов південний берег півострова.
"Генерал Ватутін" може брати на борт до 280 пасажирів.
За даними сайту MarineTraffic, прибуття "Генерала Ватутіна" в Ростов-на-Дону очікується 6 червня близько 19:00 за місцевим часом.
В круїзній компанії "Червона Рута", яка організовує тури на "Ватутіне", виданню повідомили, що не володіють інформацією про пересування судна.
Нагадаємо, під час проведення штатних навчань рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська 24 квітня, російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера.
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