Український теплохід замість Одеси прямує до Росії з невідомих причин Вранці 5 червня "Генерал Ватутін" вийшов з міста Вилкове Одеської області і взяв курс на Крим

Український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін", що вийшов 1 червня в круїз з Києва, з невідомих причин не став заходити до Одеси і попрямував в Ростов-на-Дону.

Фото: Думская

Про це повідомляє одеське видання "Думська". Підтверджень цієї інформації немає. Вранці 5 червня "Генерал Ватутін" вийшов з міста Вилкове Одеської області і взяв курс на Крим. Вночі він обійшов південний берег півострова. "Генерал Ватутін" може брати на борт до 280 пасажирів. За даними сайту MarineTraffic, прибуття "Генерала Ватутіна" в Ростов-на-Дону очікується 6 червня близько 19:00 за місцевим часом. В круїзній компанії "Червона Рута", яка організовує тури на "Ватутіне", виданню повідомили, що не володіють інформацією про пересування судна. Нагадаємо, під час проведення штатних навчань рятувальниками Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі, в районі Скадовська 24 квітня, російський корабель здійснив спробу захоплення українського рятувального катера.

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