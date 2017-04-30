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Український військовий загинув внаслідок обстрілу на Луганщині

Обстріл здійснювався з тимчасово непідконтрольної Україні території
Бойовики зі 120-ти міліметрових мінометів обстріляли позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Катеринівка в Луганській області. За попередньою інформацією, загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.
Український військовий загинув внаслідок обстрілу на Луганщині Фото: google.com

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Обстріл позицій наших військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території", – додали в штабі.

Нагадаємо, минулої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції була напруженою: проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь по представниках Збройних сил. В результаті загинули двоє українських військових.

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30 04 2017 18:30
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