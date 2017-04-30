CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики зі 120-ти міліметрових мінометів обстріляли позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Катеринівка в Луганській області. За попередньою інформацією, загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український військовий загинув внаслідок обстрілу на Луганщині
Обстріл здійснювався з тимчасово непідконтрольної Україні території
Фото: google.com
Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.
"Обстріл позицій наших військ вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території", – додали в штабі.
Нагадаємо, минулої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції була напруженою: проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь по представниках Збройних сил. В результаті загинули двоє українських військових.
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