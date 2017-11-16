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Українці лідирують в отриманні дозволів на проживання в ЄС

За рік їх оформили 588,9 тисячі осіб. Facebook
2016 року 588,9 тисячі українців отримали перший дозвіл на проживання в Євросоюзі, 87% із них видала Польща.
Українці лідирують в отриманні дозволів на проживання в ЄС Фото: From-ua.com

Для порівняння, аналогічні дозволи отримали 348,1 тисячі сирійців (майже дві третини - в Німеччині), 250,9 тисячі американців (майже три четвертих - у Великобританії), 198,4 тисячі індійців (понад 60% - у Великобританії), 195,6 тисячі китайців (більшість - у Великобританії), - повідомляють на сайті Євростату.

Українці переважно оформляють дозволи на проживання з метою працевлаштування, тоді як китайці чи, наприклад, американці - для освіти. Жителі Туреччини і Марокко їдуть у ЄС для возз'єднання сімей.

Нагадаємо, у 2017 році Німеччина видала дозвіл на проживання 1942 українцям. Про це повідомляє економічний тижневик WirtschaftsWoche з посиланням на дані Федерального відомства з міграції та біженців (BAMF).
 

 

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16 11 2017 16:55
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