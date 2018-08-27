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Українці лише виграли від припинення авіасполучення з РФ, – Омелян

За його словами, трафік людей в українській авіації зростає щороку на 30%
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян стверджує, що українські громадяни лише виграли від закриття авіасполучення України з Російською Федерацією.
Українці лише виграли від припинення авіасполучення з РФ, – Омелян Фото: unian.ua

"Коли ми закривали авіасполучення з РФ, всі пророкували повний колапс української авіації, що не буде ніхто літати. ...Трафік людей збільшується. 30% кожного року. З 2015 року, коли ми закрили небо з РФ, він подвоївся. ... В сторону Мінська полетіло вдвічі менше людей, ніж летіло на Москву. Це величезний плюс. Українці використовували незручні московські хаби. Замість того мають прекрасну опцію Борисполя, Стамбула чи Дохи. Думаю, що українці від цього тільки виграли", – заявив міністр інфраструктури України в інтерв'ю Liga.net.

Володимир Омелян додав, що не бачить переміщення фінансового потоку з України до Білорусі у зв'язку із закриттям авіасполучення України з Росією.

"Я не бачу такого потоку, про який ви кажете. Коли людина кудись літає, вона там залишає свої кошти. Але це не означає, що ми працюємо на Мінськ, Стамбул чи Франкфурт", – сказав міністр.

Нагадаємо, Володимир Омелян заявив, що залізниця, на відміну від Hyperloop, ніколи не окуповується.

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27 08 2018 17:41
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