Українці найбільше виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії, - НБУ

За даними Eurostat, 87% дозволів на проживання, які українці отримали в ЄС в 2016 році, їм надала Польща

Українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.

"В Україні в останні кілька років посилилася як внутрішня, так і зовнішня трудова міграція, що, серед інших чинників, було зумовлено військовою агресією, макроекономічною кризою та погіршенням добробуту домогосподарств, високим рівнем молодіжного безробіття", - сказано в інфляційному звіті НБУ.

За даними звіту, найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.

"Причому в останні роки потоки українських мігрантів до Польщі суттєво зросли (на тлі зростання економіки Польщі, спрощення правил працевлаштування, надання низки переваг та можливостей для українців, що мали карту поляка, зрештою спрощення перетину кордону через введення безвізового режиму з країнами ЄС). Натомість міграція до Росії зменшилася, у тому числі через складні міждержавні відносини", - повідомляє НБУ.

За даними Eurostat, 87% дозволів на проживання, які українці отримали в ЄС в 2016 році, їм надала Польща. За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, 95% всіх дозволів на працевлаштування, виданих Польщею у першому півріччі 2017 року, отримали українські громадяни.

Міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки, зокрема до Польщі, прогнозують в НБУ. Додатковим ризиком активізації трудової міграції з Україні є збільшення кількості студентів, що здобувають освіту за кордоном.