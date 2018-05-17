Українці переходять з готівки на картки, - НБУ
Загальна сума безготівкових розрахунків становила 272,6 млрд грн, - повідомляє прес-служба Нацбанку.
Фото: НБУ
Для порівняння, цей показник у 2012 році становив лише 12,4%, в 2015 році - 31,2%, в 2016 році - 35,5% відповідно.
Найбільший обсяг безготівкових операцій припадав на операції в мережі Інтернет - 40,5% (середній чек - 403 грн); найбільша кількість - на розрахунки в торговельній мережі - 50,6% (середній чек - 237 грн).
Загальна кількість платіжних карт в Україні станом на 1 квітня становила 59,9 млн шт, з яких майже 34,8 млн шт - активних (58%).
Кількість безконтактних платіжних карт також продовжує рости. За перший квартал їх кількість збільшилася на 5% і становила 2,9 млн шт.
За цей період мережа платіжних терміналів зросла на 2,4% і станом на 1 квітня становила 257,7 тис шт, з яких 92% - торговельні платіжні термінали.
Фото: НБУ
При цьому, на один торговий платіжний термінал на місяць припадало 476 угод на суму майже 113 тис грн.
Загальна кількість банкоматів в Україні залишилася майже без змін і становила 18,6 тис шт. Разом з тим, кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування зменшилась на 3,7%, становивши 16,4 тис шт.
Нагадаємо, грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% - до 412,24 мільярда гривень.
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