Українці розмитнили 31 тисячу "євроблях"

Кількість оформлених українцями автомобілів на іноземній реєстрації перевищила 31 тисячу.

При цьому громадяни, які провели митне оформлення "евроблях", сплатили до бюджету близько 2 млрд гривень, інформує прес-служба ДФС.

У середньому з 25 листопада 2018 по 15 січня 2019 року (включно) до Пенсійного фонду щодня перераховується понад 38 млн гривень за оформлення автомобілів з "єврономерами", повідомили у фіскальній службі.

Найбільше транспортних засобів оформлено в Києві - майже 5,5 тис. Упродовж минулої доби, 15 січня, було оформлено 1,8 тис. євроблях.

У ДФС відзначили, що із загальної кількості розмитнених автомобілів 26 тис. - це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 221,6 млн гривень (8,5 тис. за кожен автомобіль). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, терміни і умови ввезення якого не дотримано.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.