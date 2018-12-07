Українці стали рідше їздити за кордон за "сезонними грошима", - ЗМІ

Українці все більше скаржаться на умови роботи в сусідніх країнах

Українські працівники стали рідше вирушати за кордон за "сезонними грошима", оскільки роботи по збору овочів і ягід багато і в Україні.

"Система оплати така ж, як і скрізь – скільки зібрав, стільки й отримав, а сезон триває до пізньої осені", - повідомляє Сегодня.

"У мене тут дитина, брат працює... Мені тут краще працювати... І три тисячі в місяць, і п'ять можу заробити", – повідомляє українка Алла Гаркуша, що займається сезонними заробітками по збору ягід у рідній країні.

"Не відчуваєш себе рабом, тут ставлення хороше. Мені в перший же день стало погано – мене на поле не відпускали. Відразу в посадку відвели, відразу ліки, відразу викликали лікаря", – наголосила ще одна працівниця Валерія Мішутіна.

Зокрема, на смородині, собівартість якої значно нижче, ніж у чорниці, можна отримати від трьох до семи тисяч гривень.

"Ми їх привозимо на роботу і завозимо з роботи, вчасно, своїм мікроавтобусом, в обід годуємо хорошими продуктами власного виробництва, вони можуть вдосталь насититися вітамінною продукцією", – повідомив директор фермерського господарства Сергій Вахній

У той же час, українці все більше скаржаться на умови роботи в сусідніх країнах. Зокрема, львів'янин Андрій Ковалишин, який збирав у Польщі лохину зазначив, що за день роботи і п'ять годин сну він отримав лише 220 гривень. Українець зазначив, що більше туди не поїде.

"Я думав, що трохи легше, і думав, що більше грошей зароблю. Якщо тобі погано, ти йдеш до бригадира, кажеш, що тобі погано – він може тобі не повірити… За найменше порушення українців відразу серйозно штрафують", – резюмував Ковалишин.

Як повідомлялося, за даними Міжнародної організації праці, 47,9% заробітчан працює без дозволу. Трудові мігранти не платять податки і позбавляються права отримувати пенсію. Також вони не можуть претендувати на гарантований пакет соціальної допомоги.

Цього року Чехія більш ніж удвічі збільшила ліміт для видачі робочих віз для українців. Якщо раніше вони могли подати тільки 9 600 заявок, то з цього року ліміт піднявся відразу на 10 тисяч і сягнув майже 20 тисяч робочих віз.

Нагадаємо, що у зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України уряд Литви вирішив встановити квоти для закордонних працівників на деякі професії.