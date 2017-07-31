Українці у червні стали заробляти на 520 гривень більше
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
При цьому в травні середня зарплата українців становила 6 тис. 840 грн. Таким чином, за місяць зарплата зросла на 520 гривень.
Порівняно з червнем 2016 року середня зарплата зросла на 37,9%.
Найвища середня заробітна плата традиційно зафіксована у працівників авіаційної галузі - в середньому 30 тис. 836 грн на одного працівника. На другому місці йдуть фінансисти і страхові агенти - 12 тис. 372 грн. Працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей отримали в середньому 11 тис. 446 грн.
Середня зарплата в сільському господарстві становить 5 тис. 564 грн, у промисловості - 7 тис. 637 грн. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур'єрів - 3 тис. 646 грн.
Серед регіонів найбільша середня зарплата традиційно в Києві - 11 тис. 91 грн, на другому місці Донецька область - 8 тис. 144 грн.
Найнижча середня зарплата в Кіровоградській і Луганській областях - 5 тис. 938 грн та 5 тис. 943 грн відповідно.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що середня заробітна плата в Україні становить 6 тис. грн.
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