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Українці у Польщі заробляють стільки ж, як і поляки, – дослідження

"Моменти, коли працівникам з України платили менше, швидко відійшли у минуле"
Дедалі більше українців у Польщі мають такі ж зарплати, як і поляки, при цьому роботодавці не виключають, що платитимуть їм більше.
Українці у Польщі заробляють стільки ж, як і поляки, – дослідження Фото: з відкритих джерел

Такими є результати дослідження Personnel Service щодо трудової міграції у першому півріччі 2018 року, повідомляє видання Puls Biznesu.

Так, 24% польських роботодавців визнали, що готові платити "на руки" працівникам з України більше, ніж полякам. У другій половині минулого року таку готовність висловлювали 16% опитаних. Зростання цього показника пояснюється труднощами пошуку працівників з відповідною кваліфікацією.

"Вже певний час винагорода поляків і українців подібна. Моменти, коли працівникам з України платили менше, швидко відійшли у минуле" - розповів голова Personnel Service Кшиштоф Ігльот.

Він зазначив, що потреба в працівниках зі сходу зростає, тому працедавці готові пропонувати їм більш привабливі умови, наприклад, житло, доступ до інтернету, доведення до місця роботи, що також збільшує реальні заробітки.

Дослідження також показало, що на думку 89% польських працівників, українці не відбирають у поляків робочі місця. Протилежної думки дотримуються 11%.

38% польських працівників вважають, що наплив українців гальмує зростання зарплат у Польщі, а 58% респондентів, що українці не мають жодного впливу на цей показник.

Також, згідно з дослідженням, 42% польських працівників позитивно налаштовані до українців, що працюють у Польщі. Ще 44% налаштовані нейтрально. Лише 11% опитаних налаштовані негативно.

Нагадаємо, у Польщі до 40% врожаю полуниці може залишитися незібраним через нестачу працівників з-за східного кордону, зокрема України.

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04 06 2018 14:40
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