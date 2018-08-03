CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні 8 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців попереджають про погіршення погодних умов: на дорогах очікується ожеледиця
Вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів
Фото: kiev.pravda.com
ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє, що на дорогах країни, крім південної її частини, очікується ожеледиця. Вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів.
У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях ожеледь, у східних областях місцями очікується налипання мокрого снігу, заявили в ДСНС.
Нагадаємо, на початку березня унаслідок складних погодних умов знеструмлені 63 населені пункти у восьми областях України.
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08 03 2018 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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