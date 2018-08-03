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Українців попереджають про погіршення погодних умов: на дорогах очікується ожеледиця

Вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні 8 березня.
Українців попереджають про погіршення погодних умов: на дорогах очікується ожеледиця Фото: kiev.pravda.com

ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє, що на дорогах країни, крім південної її частини, очікується ожеледиця. Вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів. 

У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях ожеледь, у східних областях місцями очікується налипання мокрого снігу, заявили в ДСНС.

Нагадаємо, на початку березня унаслідок складних погодних умов знеструмлені 63 населені пункти у восьми областях України.

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08 03 2018 10:46
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