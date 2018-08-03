Українців попереджають про погіршення погодних умов: на дорогах очікується ожеледиця

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в країні 8 березня.

ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє, що на дорогах країни, крім південної її частини, очікується ожеледиця. Вночі та вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 метрів.

У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях ожеледь, у східних областях місцями очікується налипання мокрого снігу, заявили в ДСНС.

Нагадаємо, на початку березня унаслідок складних погодних умов знеструмлені 63 населені пункти у восьми областях України.