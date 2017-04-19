Українців з ID-паспортами відмовляються обслуговувати вітчизняні банки

За даними ДМС, найчастіші скарги з приводу ID-карт надходять на ОТП Банк, Ідея Банк, ПУМБ і Альфа-Банк

Українські банки відмовляються обслуговувати клієнтів на підставі ID-картки – пластикового посвідчення особи нового зразка, яке замінює собою паспорт.

"У ДМС надходить велика кількість звернень з приводу відмови з боку працівників банків обслуговувати клієнтів з ID-картками. Мова, зокрема, йде про видачу споживчих кредитів, зокрема, в торгових мережах побутової техніки. У той же час, пред'явлення паспорта "у формі книжечки" до подібних проблем не призводить", - йдеться в листі Держміграційної служби заступнику голови НБУ Якову Смолія, інформує "Новое время".

Держміграційна служба, яка випуск ID-картки, на підставі скарг громадян склала список найбільш консервативних банків. І попросила НБУ якось вплинути на них.

За даними ДМС, найчастіші скарги з приводу ID-карт надходять на ОТП Банк, Ідея Банк, ПУМБ і Альфа-Банк.

У відповідь на це Нацбанк від особи Смолія розіслав банкам та профільним об'єднанням окремий лист. У ньому регулятор з позначкою "про організацію касової роботи" ще раз пояснив фінустановам, що з 10 лютого цього року ID-картку необхідно вважати повноцінним аналогом класичного паспорта громадянина України.

Лист отримали всі українські банки, а також банківські асоціації НАБУ, АУБ і Український кредитно-банківський союз, пише Мінфін.

Наголошується, що це не перший лист по темі ID-карток від НБУ до банків. Аналогічні роз'яснення регулятор розіслав 23 лютого. Зараз Нацбанк відкрито закликав банки більш ретельно опрацювати це питання на місцях і ознайомити з новими правилами рядових співробітників.

"Щоб уникнути негативних наслідків і непорозумінь при роботі з клієнтами, НБУ вважає необхідним для банків вжити відповідні заходи щодо ознайомлення працівників із змінами законодавства. Зокрема, це стосується використання клієнтами ID-картки, яка є повноцінним паспортом громадянина України", - йдеться в листі регулятора.

Нагадаємо, з 4 листопада, пластиковий ID-паспорт можна замовити онлайн через портал державних послуг iGov.