Українців закликають не їздити до Росії: МЗС розповіло про провокації, які готує ФСБ

Російське ФСБ полює на українців на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними

Українцям стає дедалі небезпечніше їздити до Росії, адже там почастішали випадки їхнього затримання.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України у своєму акаунті в Twitter.

У відомстві нагадали про дані СБУ стосовно того, що російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів.

Це означає, що російське ФСБ полює на українців на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними.

"Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!", - наголосили у МЗС.

2 січня МЗС України звернувся до Росії з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання у Москві учасника АТО Олега Негоди. Він наприкінці 2017 року виїхав до Саратова до сестри. У ЗМІ повідомляли, що Негоду нібито затримали у Москві 24-25 грудня.

Уповноважений парламенту з прав людини Валерія Лутковська заявила, що у Росії почастішали випадки несправедливого порушення справ проти громадян України, які працюють там і збиралися повернутися назад чи розірвати контракт.