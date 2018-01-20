Україну атакуватимуть два циклони: в неділю снігом засипле сім областей

У неділю, 21 січня, погоду в сімох регіонах України визначатимуть два активних циклони.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Менш активний з-поміж цих циклонів пройде по південних районах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та принесе із собою дощі, а в Харківській, Дніпропетровській і північних районних Миколаївської областей випаде сніг.

Слідом потужніший циклон, котрий прямуватиме з північного заходу Чорного моря, принесе сніг одразу на три доби – з 21 по 23 січня.

"Якщо підсумувати, то на території півдня і сходу України будуть сильні снігопади. Наприклад, на півночі Луганської області загальна кількість опадів може досягати 50 мм. В інших областях кількість опадів буде від 20 до 40 мм. Найбільше снігового покриву сформується в східній половині Харківської і Дніпропетровської областей, в північній половині Луганській області, на півночі Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. У цих регіонах висота снігового покрову може досягти 30 і навіть 40 см додатково до тих 5-8 см, який є в даний час", – пояснив головний синоптик країни.

Кульбіда також зазначив, що можливі налипання мокрого снігу та ожеледь, але не у стихійній силі, бо швидкість вітру не повинна перевищувати 20-25 м/с.

"На відміну від попереднього періоду ця ситуація буде відрізнятися розтягнутістю в часі. Замість однієї доби це буде три доби, і навіть будуть невеликі перерви у виникненні несприятливих погодних умов", – зазначив директор Укргідрометцентру.

Нагадаємо, станом на 20 січня всі обмеження у зв'язку з погодніми умовами на автошляхах України зняті.