Україну зобов'язали виплатити компанії Коломойського близько $12 млн
"Головуючий суддя Сара Кокеріллі відхилила заяву України щодо скасування арбітражної ухвали проти України на користь JKX. Уряд України, як і раніше, зобов'язаний сплатити JKX суму $11,8 млн плюс відсотки та витрати в розмірі $0,3 млн", - йдеться в повідомленні прес-служби JKX.
Суддя також ухвалила, що Україна має виплатити JKX 61,9 тис. фунтів стерлінгів ($81,4 тис.) упродовж 14 днів.
Підставами для позови JKX Oil & Gas проти України були збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами під час видобутку нафти й газу, заборона Кабміном закупівлі газу певними компаніями у всіх постачальників, крім НАК "Нафтогаз України" (постанова №647 від 26 листопада 2014 року) та введення правлінням Нацбанку адміністративних заходів на валютному ринку (постанови НБУ №540 від 28 серпня і №758 від 1 грудня 2014 року).
Найбільшими акціонерами компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (27,54% акцій), російська група Proxima Capital Group Володимира Татарчука (19,92%), турецький бізнесмен Бурак Оздоган через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp. (близько 13%). Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.
Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що видобуває вуглеводні на шести родовищах у Полтавській області.
Нагадаємо, у травні компанія Triantal Investments, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і ПриватБанку.
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