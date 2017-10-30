Україну зобов'язали виплатити компанії Коломойського близько $12 млн

Високий суд Англії та Уельсу відмовив Україні в апеляції на рішення Лондонського арбітражу, що зобов'язує країну виплатити близько $12 млн нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

"Головуючий суддя Сара Кокеріллі відхилила заяву України щодо скасування арбітражної ухвали проти України на користь JKX. Уряд України, як і раніше, зобов'язаний сплатити JKX суму $11,8 млн плюс відсотки та витрати в розмірі $0,3 млн", - йдеться в повідомленні прес-служби JKX.

Суддя також ухвалила, що Україна має виплатити JKX 61,9 тис. фунтів стерлінгів ($81,4 тис.) упродовж 14 днів.

Підставами для позови JKX Oil & Gas проти України були збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами під час видобутку нафти й газу, заборона Кабміном закупівлі газу певними компаніями у всіх постачальників, крім НАК "Нафтогаз України" (постанова №647 від 26 листопада 2014 року) та введення правлінням Нацбанку адміністративних заходів на валютному ринку (постанови НБУ №540 від 28 серпня і №758 від 1 грудня 2014 року).

Найбільшими акціонерами компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (27,54% акцій), російська група Proxima Capital Group Володимира Татарчука (19,92%), турецький бізнесмен Бурак Оздоган через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp. (близько 13%). Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.

Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що видобуває вуглеводні на шести родовищах у Полтавській області.

Нагадаємо, у травні компанія Triantal Investments, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і ПриватБанку.